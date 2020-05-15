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Реднапп хочет купить английский клуб
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • Газета.Ru
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп признался, что хочет приобрести клуб.В источнике
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Реднапп хочет купить английский клуб

Sportbox.RU вчера в 23:26
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Экс-тренер «Тоттенхэма» решил приобрести футбольный клуб

Газета.Ru вчера в 16:19
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Гарри Реднапп заявил о желании купить клуб по окончании карантина

Sport24.ru вчера в 15:41 
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