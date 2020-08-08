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Гарсия прокомментировал победу над «Ювентусом» в матче ЛЧ
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
Главный тренер французского "Лиона" Руди Гарсия считает, что футболисты его команды совершили подвиг, обыграв туринский "Ювентус" на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.В источнике
Подробнее о событии
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«Полностью осознаю всю величину нашего подвига». Руди Гарсия — о победе над «Ювентусом» по сумме двух матчей

Спорт-Экспресс 22:01
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Наставник «Лиона» назвал подвигом выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Газета.Ru 20:35
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Гарсия: «Осознаю масштабы подвига. Мы играли против внеземного Роналду»

Soccer.ru 20:02
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