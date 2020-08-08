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Гарсия прокомментировал победу над «Ювентусом» в матче ЛЧ
Главный тренер французского "Лиона" Руди Гарсия считает, что футболисты его команды совершили подвиг, обыграв туринский "Ювентус" на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.В источнике
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Гарсия прокомментировал победу над «Ювентусом» в матче ЛЧ

РИА Новости 18:58
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Руди Гарсия: Я полностью осознаю всю масштаб нашего подвига

Советский спорт 18:30
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