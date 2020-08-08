Гарсия прокомментировал победу над «Ювентусом» в матче ЛЧ

Главный тренер французского "Лиона" Руди Гарсия считает, что футболисты его команды совершили подвиг, обыграв туринский "Ювентус" на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.