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Пьер Гасли выиграл Гран-при Италии
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Сенсационно завершился восьмой этап "Формулы-1" Гран-при Италии. Победу одержал гонщик команды AlphaTauri француз Пьер Гасли. Его напарник россиянин Даниил Квят финишировал девятым.В источнике
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Пьер Гасли: Это невероятно. Мне трудно осознать победу

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