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Гаспар: «Если бы лидировал „Реал“, сезон бы завершили досрочно»
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Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар высказал мнение о возобновлении сезона в чемпионате Испании. После 27 туров таблицу турнира возглавляет "Барселона" с 58 очками.В источнике
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Экс-президент «Барселоны»: «Если бы „Реал“ лидировал перед паузой, то Ла Лигу завершили бы досрочно»

Sport24.ru 01:43 
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Экс-президент «Барселоны»: «Если бы „Реал“ лидировал в чемпионате, ла лигу завершили бы досрочно»

Спорт-Экспресс 01:41
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Экс-президент «Барсы» Гаспар: «Если бы „Реал“ лидировал перед паузой, то Ла Лигу завершили бы досрочно»

Sports.ru 01:17
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