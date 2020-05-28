Гаспар: «Если бы лидировал „Реал“, сезон бы завершили досрочно»

Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар высказал мнение о возобновлении сезона в чемпионате Испании. После 27 туров таблицу турнира возглавляет "Барселона" с 58 очками.