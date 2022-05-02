Спорт-ЭкспрессГасперини: «„Аталанта“ истощена духом, и это то, о чем я больше всего сожалею»Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о финансовых трудностях команды.ЧемпионатГасперини заявил, что бергамаскам очень тяжело соперничать с другими, более богатыми и обеспеченными командами.Евро-футбол.руНа этом отрезке «Аталанта» проиграла «Наполи», «Сассуоло», «РБ Лейпциг» и «Вероне».ЧемпионатВстреча закончилась вничью со счётом 1:1. Подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали всего одну победу в восьми последних матчах.ЧемпионатЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руSport24.ruBetassistПодробнее о событииГасперини рассказал о финансовых трудностях «Аталанты»Евро-футбол.ру03:40Гсперини связал неудачи «Аталанты» с финансовыми проблемами клубаСоветский спорт02:30Гасперини рассказал о финансовых трудностях «Аталанты»Чемпионат23:34Гасперини рассказал о причине неудач «Аталанты»Betassist20:20Гасперини: «„Аталанта“ истощена духом, и это то, о чем я больше всего сожалею»Спорт-Экспресс18:11Показать ещёОценить