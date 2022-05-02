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Гасперини: «„Аталанта“ истощена духом, и это то, о чем я больше всего сожалею»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о финансовых трудностях команды.
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Гасперини заявил, что бергамаскам очень тяжело соперничать с другими, более богатыми и обеспеченными командами.
Евро-футбол.ру
На этом отрезке «Аталанта» проиграла «Наполи», «Сассуоло», «РБ Лейпциг» и «Вероне».
Чемпионат
Встреча закончилась вничью со счётом 1:1. Подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали всего одну победу в восьми последних матчах.
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Подробнее о событии

Гасперини рассказал о финансовых трудностях «Аталанты»
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