Спорт-ЭкспрессГасперини: «„Аталанта“ истощена духом, и это то, о чем я больше всего сожалею»Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о финансовых трудностях команды.ЧемпионатГасперини отметил, что бергамаски вроде бы сумели наладить игру, но как только команда пропускает, то расклеивается и не может собраться с силами.Евро-футбол.руТренер добавил, что «Аталанте» очень тяжело долго оставаться на высоком уровне.Евро-футбол.руВ текущем сезоне «Аталанта» занимает 8-ю строчку в таблице, набрав 56 очков в 35 матчах.BetassistЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руSport24.ruBetassistПодробнее о событииГасперини: Футболисты «Аталанты» истощеныЕвро-футбол.ру01:45Гасперини рассказал о финансовых трудностях «Аталанты»Чемпионат23:34Гасперини рассказал о причине неудач «Аталанты»Betassist20:20Гасперини: «„Аталанта“ истощена духом, и это то, о чем я больше всего сожалею»Спорт-Экспресс18:11Показать ещёОценить