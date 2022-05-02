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Гасперини: «„Аталанта“ истощена духом, и это то, о чем я больше всего сожалею»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о финансовых трудностях команды.
Чемпионат
Гасперини отметил, что бергамаски вроде бы сумели наладить игру, но как только команда пропускает, то расклеивается и не может собраться с силами.
Евро-футбол.ру
Тренер добавил, что «Аталанте» очень тяжело долго оставаться на высоком уровне.
Евро-футбол.ру
В текущем сезоне «Аталанта» занимает 8-ю строчку в таблице, набрав 56 очков в 35 матчах.
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Гасперини: Футболисты «Аталанты» истощены
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Гасперини: «„Аталанта“ истощена духом, и это то, о чем я больше всего сожалею»
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