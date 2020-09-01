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Тренер «Аталанты» рассказал, в какой роли видит Алексея Миранчука
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что рассматривает российского полузащитника Алексея Миранчука в качестве замены для одного из лидеров команды, словенца Йосипа Иличича.В источнике
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С чего всё начиналось
Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук рассматривается как своеобразная замена или альтернатива его коллеге по амплуа Йосипу Иличичу, рассказал порталу Football Italia главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
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