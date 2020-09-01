Гасперини: «„Аталанта“ приобрела Миранчука в качестве замены Иличичу»

Гасперини отметил, что на данный момент основной игрок "Аталанты" Йосип Иличич находится в Словении, где пытается справиться с депрессией, но в клубе его ждут. "Аталанта" приобрела Миранчука в качестве замены словенцу.