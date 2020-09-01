Гасперини: «„Аталанта“ приобрела Миранчука в качестве замены Иличичу»
Гасперини отметил, что на данный момент основной игрок "Аталанты" Йосип Иличич находится в Словении, где пытается справиться с депрессией, но в клубе его ждут. "Аталанта" приобрела Миранчука в качестве замены словенцу.В источнике
С чего всё начиналось
Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук рассматривается как своеобразная замена или альтернатива его коллеге по амплуа Йосипу Иличичу, рассказал порталу Football Italia главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
РИА Новости вчера в 11:30