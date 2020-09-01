Гасперини: «Аталанта» приобрела Миранчука в качестве замены Иличичу

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из московского «Локомотива» в клуб из Бергамо.