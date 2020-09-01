Гасперини: «Аталанта» приобрела Миранчука в качестве замены Иличичу
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из московского «Локомотива» в клуб из Бергамо.В источнике
С чего всё начиналось
Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук рассматривается как своеобразная замена или альтернатива его коллеге по амплуа Йосипу Иличичу, рассказал порталу Football Italia главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
РИА Новости вчера в 11:30