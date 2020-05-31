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У Гасперини был коронавирус во время матча с «Валенсией»
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Кексы были похожи на обычный хлеб, вино – на воду.В источнике
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Подробнее о событии
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Гасперини о коронавирусе: «Я думал: «Мне еще рано умирать». Заболел перед игрой с «Валенсией»

Sports.ru 06:31
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Тренер «Аталанты» считает, что был болен коронавирусом на момент матча ЛЧ

РИА Новости 01:49
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Тренер «Аталанты» считает, что заразился коронавирусом еще до ответного матча ЛЧ с «Валенсией»

Sport24.ru 01:47 
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