ЧемпионатГасперини опроверг информацию о том, что он заблокировал уход Миранчука из «Аталанты»Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о возможном уходе 26-летнего российского атакующего полузащитника Алексея Миранчука из итальянского клуба.ЧемпионатМиранчук перешел в "Аталанту" в сентябре 2020 года из московского "Локомотива".РИА НовостиС тех пор полузащитник провел за бергамасков 56 матчей, забил девять мячей и отдал семь голевых пасов.РИА НовостиВ минувшем сезоне россиянин сыграл за "Аталанту" в общей сложности в 25 встречах, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.РИА НовостиЧитать далееСвернутьМатч ТВSoccer.ruГазета.RuЧемпионатСпорт день за днемЕвро-футбол.руSport24.ruБомбардир.руПодробнее о событииТренер «Аталанты» опроверг слухи о том, что он заблокировал уход МиранчукаЕвро-футбол.ру22:32Тренер «Аталанты» заявил, что не блокировал аренду Алексея Миранчука в «Торино»РИА Новости18:44Гасперини опроверг информацию о том, что он заблокировал уход Миранчука из «Аталанты»Чемпионат18:41Гасперини: «Я не блокировал трансфер Миранчука»Soccer.ru18:00Гасперини подтвердил, что не блокировал трансфер Миранчука в «Торино»Sport24.ru17:56Гасперини о трансфере Миранчука: «Необходимо урегулировать экономические аспекты»ВсеПроСпорт.ру17:28Гасперини не блокировал трансфер Миранчука в «Торино»Спорт день за днемвчера в 10:45Показать ещёОценить