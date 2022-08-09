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Гасперини опроверг информацию о том, что он заблокировал уход Миранчука из «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о возможном уходе 26-летнего российского атакующего полузащитника Алексея Миранчука из итальянского клуба.
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Миранчук перешел в "Аталанту" в сентябре 2020 года из московского "Локомотива".
РИА Новости
С тех пор полузащитник провел за бергамасков 56 матчей, забил девять мячей и отдал семь голевых пасов.
РИА Новости
В минувшем сезоне россиянин сыграл за "Аталанту" в общей сложности в 25 встречах, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.
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