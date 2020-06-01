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У Гасперини был коронавирус во время матча с «Валенсией»
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Кексы были похожи на обычный хлеб, вино – на воду.В источнике
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Подробнее о событии
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«Валенсия» осудила Гасперини за участие в матче Лиги чемпионов уже будучи зараженным коронавирусом

Матч ТВ вчера в 23:31
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«Валенсия» раскритиковала тренера «Аталанты», вышедшего на матч ЛЧ с коронавирусом

Чемпионат вчера в 23:26
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«Валенсия» раскритиковала тренера «Аталанты» Гасперини, вышедшего на матч ЛЧ с коронавирусом

Sport24.ru вчера в 23:11 
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