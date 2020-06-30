Гатти посоветовал Сетьену отправить Месси в запас

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Орландо Гатти считает, что Лионель Месси не показывает игру высокого уровня после карантина. Он уверен, что Лео не чувствует себя прежним.