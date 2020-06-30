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Гатти посоветовал Сетьену отправить Месси в запас
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Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Орландо Гатти считает, что Лионель Месси не показывает игру высокого уровня после карантина. Он уверен, что Лео не чувствует себя прежним.В источнике
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Экс-вратарь сборной Аргентины: «Сетьен должен отправить Месси в запас»

Soccer.ru 10:44
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Экс-игрок сборной Аргентины Гатти: «На месте Сетьена я бы оставил Месси в запасе»

Sport24.ru 10:44 
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Экс-голкипер сборной Аргентины: на месте Сетьена я бы посадил Месси в запас

Чемпионат 10:10
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