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Гаттузо: «„Барселона“ почти не создала нам проблем»
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Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо рассказал, что думает о ничейном результате в матче с "Барселоной" (1:1) в 1/8 финала Лиги Чемпионов.В источнике
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Дженнаро Гаттузо: В матче против «Барселоны» «Наполи» почти идеально действовал тактически

Советский спорт вчера в 23:48 
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«Это еще не конец». Гаттузо - о матче с «Барселоной»

Футбол России 00:21
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Гаттузо: побороться за выход в четвертьфинал — долг «Наполи»

Чемпионат вчера в 19:02
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