НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Наполи» и «Барселона» назвали составы на матч Лиги чемпионов«Барселона» спаслась от поражения в матче с «Наполи»Дженнаро Гаттузо: «Месси делает вещи, которые невозможно представить»Серхи Роберто выбыл на 3-4 недели из-за травмыКике Сетьен: «Барселона» контролировала большую часть матча с «Наполи»Главное«Вашингтон» взял верх над «Виннипег», Овечкин набрал два очка«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионовОвечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»Определились все участники плей-офф Кубка ГагаринаСБР назвал состав сборной России на чемпионат ЕвропыSoccernews.ruГаттузо: «„Барселона“ почти не создала нам проблем»Soccernews.ru7Soccernews.ruSports.ruBookmaker-ratings.ruSoccer365.ruГазета.RuМатч ТВСпорт день за днемГлавный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо рассказал, что думает о ничейном результате в матче с "Барселоной" (1:1) в 1/8 финала Лиги Чемпионов.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Дженнаро Гаттузо: В матче против «Барселоны» «Наполи» почти идеально действовал тактическиСоветский спорт вчера в 23:48 «Это еще не конец». Гаттузо - о матче с «Барселоной»Футбол России 00:21Гаттузо: побороться за выход в четвертьфинал — долг «Наполи»Чемпионат вчера в 19:02рекламаЕщё по теме«Наполи» и «Барселона» назвали составы на матч Лиги чемпионов«Барселона» спаслась от поражения в матче с «Наполи»Дженнаро Гаттузо: «Месси делает вещи, которые невозможно представить»Серхи Роберто выбыл на 3-4 недели из-за травмыКике Сетьен: «Барселона» контролировала большую часть матча с «Наполи»Главное«Вашингтон» взял верх над «Виннипег», Овечкин набрал два очка«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионовОвечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»Определились все участники плей-офф Кубка ГагаринаСБР назвал состав сборной России на чемпионат ЕвропыНовости