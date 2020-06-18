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Гаттузо прокомментировал победу над «Ювентусом» в финале Кубка Италии
Sports.ru
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Каждый, кто связан с футболом, обязан уважать игру. Вот почему я злюсь, когда не вижу страсти в людях.В источнике
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Гаттузо прокомментировал победу над «Ювентусом» в финале Кубка Италии

Soccernews.ru 18:55
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Гаттузо: «Я верю в Бога футбола»

Soccer.ru 18:29 
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Гаттузо — о победе в Кубке Италии: «Я верю в Бога футбола»

Sport24.ru 17:58 
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