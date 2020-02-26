Гаттузо: «„Барселона“ почти не создала нам проблем»

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо рассказал, что думает о ничейном результате в матче с "Барселоной" (1:1) в 1/8 финала Лиги Чемпионов. В источнике