Дженнаро Гаттузо: «Месси делает вещи, которые невозможно представить»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Он восхитился игрой лидера каталонцев Лионеля Месси.