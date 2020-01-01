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Гаврилов рассказал, почему Зинченко не перешел в «Спартак»
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Александр Зинченко мог оказаться в «Спартаке». Об этом рассказал бывший полузащитник красно-белых Юрий Гаврилов. Он предлагал заключить контракт с Зинченко, но получил отказ.В источнике
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Гаврилов рассказал о сорвавшемся переходе Зинченко в «Спартак»

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