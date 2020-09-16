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Газизов: спросите у Тедеско, рассчитывает ли он на Гулиева
Soccernews.ru
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о защитнике команды Илье Кутепове и полузащитнике Аязе Гулиеве.В источнике
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Газизов: Гулиев восстанавливается после травмы

РИА Новости 15:43
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Газизов: «Конфликт между Тедеско и Гулиевым урегулирован»

Евро-футбол.ру 15:30
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Газизов высказался о будущем Гулиева и Кутепова в «Спартаке»

Soccernews.ru 15:28
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