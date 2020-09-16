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Газизов: «Конфликт между Тедеско и Гулиевым урегулирован»
Mockva.ru
  • Mockva.ru
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
Разногласия между игроком и тренером привели к переводу Гулиева во вторую команду «красно-белых» в конце мая. Ранее сообщалось о том, что футболист позволил себе хамскую выходку. В прошлом сезоне Аяз Гулиев провел за «Спартак» 15 матчей, в которых 7 раз был предупрежден.В источнике
С чего всё начиналось
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Газизов: конфликт между Тедеско и футболистом «Спартака» Гулиевым урегулирован

Конфликт между главным тренером московского "Спартака" Доменико Тедеско и футболистом команды Аязом Гулиевым урегулирован. Об этом журналистам рассказал генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.
ТАСС Спорт 14:51
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Конфликт между Тедеско и Гулиевым урегулирован

Газета.Ru 16:50
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Газизов: Гулиев восстанавливается после травмы

РИА Новости 15:43
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Газизов: «Конфликт между Тедеско и Гулиевым урегулирован»

Евро-футбол.ру 15:30
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