Газизов: «Конфликт между Тедеско и Гулиевым урегулирован»

Разногласия между игроком и тренером привели к переводу Гулиева во вторую команду «красно-белых» в конце мая. Ранее сообщалось о том, что футболист позволил себе хамскую выходку. В прошлом сезоне Аяз Гулиев провел за «Спартак» 15 матчей, в которых 7 раз был предупрежден.