НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Газизов: «Соболев созвонился с Дзюбой, всё нормально»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов считает, что нападающий «красно-белых» Александр Соболев в скором времени будет вызван в сборную России.В источнике
Подробнее о событии
alt

Газизов: «Не за горами вызов Соболева в сборную России»

Sport24.ru вчера в 14:34 
alt

Газизов считает, что вызов футболиста «Спартака» Соболева в сборную России не за горами

ТАСС Спорт вчера в 14:14
alt

Газизов: не за горами вызов Соболева в сборную России

Чемпионат вчера в 14:00
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости