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Газизов назвал «Спартак» самым титулованным клубом России
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Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в интервью официальному сайту клуба рассказал об ощущениях от нового места работы и сделал противоречивое заявление.В источнике
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