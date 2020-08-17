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Газизов: «Спартак» рассматривает возможность создания женской команды
Metaratings
  • Metaratings
  • Футбол России
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Руководство московского футбольного клуба "Спартак" рассматривает возможность создания женской команды, сообщил генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов.В источнике
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