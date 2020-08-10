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Газизов высказался о призывах к переигровке матча «Спартак» — «Сочи»
RT на русском
  • ТК Звезда3:01
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал призывы к переигровке скандального матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».В источнике
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