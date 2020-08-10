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Газизов: «Спартак» выступит с заявлением
Футбол России
  • ТК Звезда3:01
  • Москва 245:51
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что клуб выступит с официальным заявлением относительно ситуации вокруг команды после матча первого тура РПЛ с «Сочи».В источнике
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