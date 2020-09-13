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Газизов — об уходе Репяха: решили, что парню нужно двигаться дальше
Решили, что парню нужно двигаться дальше.В источнике
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Газизов объяснил продажу 18-летнего перспективного хавбека «Спартака» в датский клуб

Sport24.ru 15:46 
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«Парню надо дальше двигаться». Газизов — об аренде воспитанника клуба Репяха датским «Вейле»

Спорт-Экспресс 15:39
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Газизов — об уходе Репяха: решили, что парню нужно двигаться дальше

Чемпионат 15:28
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