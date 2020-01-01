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Газизов рассказал о трансферах «Спартака»
Футбол России
  • Футбол России
  • Soccer.ru
Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов поделился ожиданиями по поводу возможного усиления состава в трансферное окно.В источнике
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Газизов: новички должны быть. Мы не будем переплачивать

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