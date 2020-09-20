Газизов допустил усиление «Спартака» футболистом «Тоттенхэма»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на информацию об интересе москвичей к защитнику «Тоттенхэма» Сержу Орье, сообщает Sport24.