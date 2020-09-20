НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» интересуется защитником «Тоттенхэма» ОрьеСМИ: «Спартак» уверен, что договорится с «Тоттенхэмом» по ОрьеГазизов надеется, что Жиго останется в «Спартаке»Газизов рассказал о проблемах «Спартака» с финансовым фэйр-плейГазизов: «Спартак» заслужил победу в матче с «Рубином»Главное«Спартак» обыграл «Рубин» в матче чемпионата РоссииДубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Челси» в чемпионате АнглииЧимаев и Дерн получили бонусы за турнир UFC Fight Night 178«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала плей-офф НХЛФигуристка Анна Щербакова победила на этапе Кубка РоссииРБК спортГазизов допустил усиление «Спартака» футболистом «Тоттенхэма»Bookmaker-ratings.ru8Bookmaker-ratings.ruРБК спортГазета.RuSports.ruСпорт-ЭкспрессFootballHDФутбол РоссииОбщественная служба новостейГенеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на информацию об интересе москвичей к защитнику «Тоттенхэма» Сержу Орье, сообщает Sport24.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Шамиль Газизов: Если Орье придет в «Спартак», это, конечно, будет усилениеСоветский спорт 13:43Газизов прокомментировал возможный трансфер Орье в «Спартак»РИА Новости 13:11Газизов: «Если Орье придёт в „Спартак“, это будет усиление»Soccer.ru 13:07рекламаЕщё по теме«Спартак» интересуется защитником «Тоттенхэма» ОрьеСМИ: «Спартак» уверен, что договорится с «Тоттенхэмом» по ОрьеГазизов надеется, что Жиго останется в «Спартаке»Газизов рассказал о проблемах «Спартака» с финансовым фэйр-плейГазизов: «Спартак» заслужил победу в матче с «Рубином»Главное«Спартак» обыграл «Рубин» в матче чемпионата РоссииДубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Челси» в чемпионате АнглииЧимаев и Дерн получили бонусы за турнир UFC Fight Night 178«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала плей-офф НХЛФигуристка Анна Щербакова победила на этапе Кубка РоссииНовости