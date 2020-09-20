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Газизов допустил усиление «Спартака» футболистом «Тоттенхэма»
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на информацию об интересе москвичей к защитнику «Тоттенхэма» Сержу Орье, сообщает Sport24.В источнике
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Шамиль Газизов: Если Орье придет в «Спартак», это, конечно, будет усиление

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Газизов прокомментировал возможный трансфер Орье в «Спартак»

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Газизов: «Если Орье придёт в „Спартак“, это будет усиление»

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