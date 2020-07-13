Курбан Бердыев провёл переговоры со «Спартаком»
Курбан Бердыев может занять пост главного тренера московского "Спартака". Как сообщает ТНВ, он прилетал в Сочи на матч красно-белых, для того чтобы провести переговоры с гендиректором "Спартака" Шамилем Газизовым.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно интернет-редакции ТНВ, бывший тренер казанского «Рубина» специально прилетал в Сочи, на матч «Спартака», чтобы встретиться с новым генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым.
Футбол России вчера в 10:53