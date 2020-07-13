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Курбан Бердыев провёл переговоры со «Спартаком»
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Курбан Бердыев может занять пост главного тренера московского "Спартака". Как сообщает ТНВ, он прилетал в Сочи на матч красно-белых, для того чтобы провести переговоры с гендиректором "Спартака" Шамилем Газизовым.В источнике
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С чего всё начиналось
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Бердыев провел переговоры с Газизовым после игры «Спартака» и «Сочи»

Как стало известно интернет-редакции ТНВ, бывший тренер казанского «Рубина» специально прилетал в Сочи, на матч «Спартака», чтобы встретиться с новым генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым.
Новый Век вчера в 09:32
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Гендиректор «Спартака»: «Встреча с Бердыевым в Сочи? Это не соответствует действительности»

Матч ТВ вчера в 11:11
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Газизов опроверг информацию о встрече с Бердыевым после матча «Сочи» — «Спартак»

Чемпионат вчера в 10:58
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Газизов опроверг информацию о встрече с Бердыевым

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