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Газета.RuГазета.Ru
Газизов надеется, что Жиго останется в «Спартаке»
Матч ТВ
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Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался о защитнике Самюэле Жиго.В источнике
Подробнее о событии
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Газизов: «Надеюсь, что Жиго не уйдёт»

Евро-футбол.ру 15:55
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Газизов надеется, что Жиго останется в «Спартаке»

Газета.Ru 14:49
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Газизов — о возможном уходе Жиго: «Всё может случиться»

Soccer.ru 14:34
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