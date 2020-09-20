НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЖиго отсутствует в заявке «Спартака» на матч РПЛ с «Рубином»Газизов допустил усиление «Спартака» футболистом «Тоттенхэма»Газизов рассказал о проблемах «Спартака» с финансовым фэйр-плейГазизов: «Спартак» заслужил победу в матче с «Рубином»Газизов: «То, что Зобнин показывает на правом фланге, входит в число лучших игроков даже среди европейских чемпионатов»Главное«Спартак» обыграл «Рубин» в матче чемпионата РоссииДубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Челси» в чемпионате АнглииЧимаев и Дерн получили бонусы за турнир UFC Fight Night 178«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала плей-офф НХЛФигуристка Анна Щербакова победила на этапе Кубка РоссииГазета.RuГазизов надеется, что Жиго останется в «Спартаке»Матч ТВ2Матч ТВГазета.RuГенеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался о защитнике Самюэле Жиго.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Газизов: «Надеюсь, что Жиго не уйдёт»Евро-футбол.ру 15:55Газизов надеется, что Жиго останется в «Спартаке»Газета.Ru 14:49Газизов — о возможном уходе Жиго: «Всё может случиться»Soccer.ru 14:34рекламаЕщё по темеЖиго отсутствует в заявке «Спартака» на матч РПЛ с «Рубином»Газизов допустил усиление «Спартака» футболистом «Тоттенхэма»Газизов рассказал о проблемах «Спартака» с финансовым фэйр-плейГазизов: «Спартак» заслужил победу в матче с «Рубином»Газизов: «То, что Зобнин показывает на правом фланге, входит в число лучших игроков даже среди европейских чемпионатов»Главное«Спартак» обыграл «Рубин» в матче чемпионата РоссииДубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Челси» в чемпионате АнглииЧимаев и Дерн получили бонусы за турнир UFC Fight Night 178«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала плей-офф НХЛФигуристка Анна Щербакова победила на этапе Кубка РоссииНовости