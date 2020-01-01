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Газизов надеется, что Жиго останется в «Спартаке»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о будущем защитника Самюэля Жиго.В источнике
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Газизов — о возможном уходе Жиго: «Всё может случиться»

Soccer.ru 14:34
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Газизов: у Жиго обычная мышечная травма

Чемпионат 12:45
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Газизов надеется, что Жиго останется в «Спартаке»

Спорт-Экспресс 12:45
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