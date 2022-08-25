BetassistГазизов надеется на разрешение судебных тяжб после смены руководства «Спартака»Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по поводу судебных разбирательств с московским «Спартаком» на фоне смены руководства клуба.BetassistВ различных инстанциях рассматривается целый ряд дел между «Спартаком» и Газизовым.Матч ТВФедун при этом сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров «красно‑белых» в связи с выходом из состава акционеров клуба.Матч ТВШамиль Газизов с июля по декабрь 2020 года занимал должность генерального директора «Спартака».BetassistЧитать далееСвернутьBetassistЧемпионатМатч ТВLiveResult.RuODDS.ruПодробнее о событииГазизов надеется на разрешение судебных тяжб после смены руководства «Спартака»Betassist03:58Газизов — о судах со «Спартаком»: всё будет хорошо, если придёт адекватное руководствоЧемпионат03:39Газизов - о судах со «Спартаком»: Всё будет хорошо, если придёт адекватное руководствоLiveResult.Ru03:54Газизов — о суде с Федуном: «Все будет хорошо, если придет новое адекватное руководство. Никто не хочет судиться, тем более со «Спартаком»Матч ТВ23 августа в 05:50Показать ещёОценить