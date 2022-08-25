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Газизов надеется на разрешение судебных тяжб после смены руководства «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по поводу судебных разбирательств с московским «Спартаком» на фоне смены руководства клуба.
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В различных инстанциях рассматривается целый ряд дел между «Спартаком» и Газизовым.
Матч ТВ
Федун при этом сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров «красно‑белых» в связи с выходом из состава акционеров клуба.
Матч ТВ
Шамиль Газизов с июля по декабрь 2020 года занимал должность генерального директора «Спартака».
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Подробнее о событии

Газизов надеется на разрешение судебных тяжб после смены руководства «Спартака»
Betassist03:58
Газизов — о судах со «Спартаком»: всё будет хорошо, если придёт адекватное руководство
Чемпионат03:39
Газизов - о судах со «Спартаком»: Всё будет хорошо, если придёт адекватное руководство
LiveResult.Ru03:54
Газизов — о суде с Федуном: «Все будет хорошо, если придет новое адекватное руководство. Никто не хочет судиться, тем более со «Спартаком»
Матч ТВ23 августа в 05:50

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