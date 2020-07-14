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Газета.RuГазета.Ru
Газизов: «Спартак» обязан бороться за чемпионство в России
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"Спартак" обязан бороться за чемпионство в России и за место в Лиге чемпионов. У молодых игроков должна быть мотивация к росту.В источнике
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Газизов: задача «Спартака» — конкурировать с «Зенитом» на дистанции

RT на русском 09:34
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Шамиль Газизов озвучил главные цели «Спартака»

BetOn 09:24
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Газизов: «Наша задача – конкурировать с „Зенитом“ на дистанции, а не в одном матче»

Евро-футбол.ру 09:08
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