НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» намерен продать четверых игроковГазизов ответил на обвинения о связи «Спартака» с «Химками»Шамиль Газизов рассказал, как принял решение перейти в «Спартак»Газизов отказался говорить о влиянии на «Спартак» жены ФедунаФутбол России. Шамиль ГазизовГлавноеГазизов назвал цель «Спартака» на следующий сезонПлющенко пообещал «всегда топить за Путина»Экс-футболист «Спартака» Ананидзе стал игроком «Ротора»Игнашевич сравнил футбол с бизнесом«Главный судья» РПЛ Кашшаи заявил, что вернет рейтинг арбитровОбщественная служба новостейГазизов назвал цель «Спартака» на следующий сезонSportbox.RU20Sportbox.RUСпорт-ЭкспрессMetaratingsSports.ruSoccer.ruИзвестияМатч ТВЧемпионатФутбол РоссииСпорт день за днемBookmaker-ratings.ruОбщественная служба новостейГТРК БашкортостанНева СпортГазета.RuКомсомольская правдаЕвро-футбол.руСоветский спортiReactorРБК спортГенеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов объявил главную цель команды на предстоящий сезон – чемпионство. Об этом сообщает портал Sport 24.В источнике Комментировать179Подробнее о событии Шамиль Газизов: «Мы с Тедеско сели в лодку и гребем в одну сторону. Все, что, может, нас не устраивает, другие не увидят никогда»Sports.ru вчера в 18:13Газизов озвучил главную задачу «Спартака» в новом сезонеSport.ru вчера в 15:30«Почему этих людей не затыкают?!» Мощное интервью с Газизовым перед стартом сезонаЧемпионат вчера в 15:10рекламаЕщё по теме«Спартак» намерен продать четверых игроковГазизов ответил на обвинения о связи «Спартака» с «Химками»Шамиль Газизов рассказал, как принял решение перейти в «Спартак»Газизов отказался говорить о влиянии на «Спартак» жены ФедунаФутбол России. Шамиль ГазизовГлавноеГазизов назвал цель «Спартака» на следующий сезонПлющенко пообещал «всегда топить за Путина»Экс-футболист «Спартака» Ананидзе стал игроком «Ротора»Игнашевич сравнил футбол с бизнесом«Главный судья» РПЛ Кашшаи заявил, что вернет рейтинг арбитровНовости