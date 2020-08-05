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Газизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон
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Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов назвал цель команды на следующий сезон, передает Sport24.В источнике
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Подробнее о событии
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Шамиль Газизов: «Мы с Тедеско сели в лодку и гребем в одну сторону. Все, что, может, нас не устраивает, другие не увидят никогда»

Sports.ru 18:13
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Газизов озвучил главную задачу «Спартака» в новом сезоне

Sport.ru 15:30
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Газизов: «Задача „Спартака“ на новый сезон — титул»

Sport24.ru 15:07 
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