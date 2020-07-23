Газизов назвал цели «Спартака» на следующий сезон

По итогам розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" набрал 39 очков и занял седьмое место в турнирной таблице. Ранее Газизов назвал сроки отпусков футболистов "Спартака".