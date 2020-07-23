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Газизов назвал цели «Спартака» на следующий сезон
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По итогам розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" набрал 39 очков и занял седьмое место в турнирной таблице. Ранее Газизов назвал сроки отпусков футболистов "Спартака".В источнике
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«Мониторим все клубы РПЛ и ФНЛ, чтобы усилить «Спартак». Газизов — об итогах сезона и трансферах

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