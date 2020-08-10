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Газизов назвал клоунадой судейство матча «Спартака» с «Сочи»
Sports.ru
  • Москва 240:36
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов резко ответил на вопрос о судействе в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", передает Sport24.В источнике
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