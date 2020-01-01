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Газизов назвал слухами информацию об интересе «Наполи» к Джикии
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Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на данные об интересе «Наполи» к защитнику москвичей Георгию Джикии.В источнике
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Газизов прокомментировал интерес «Наполи» к Джикии

Спорт день за днем 13:01
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Газизов отреагировал на слухи об интересе «Наполи» к Джикии

Футбол России 12:29
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Шамиль Газизов — об интересе «Наполи» к Джикии: «Если будут предложения, то мы их рассмотрим»

Матч ТВ 12:26
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