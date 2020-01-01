НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Газизов высказался об интересе «Наполи» к Джикии
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
  • Metaratings
  • Спорт день за днем
  • Матч ТВ
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов отреагировал на слухи о том, что "Наполи" заинтересован в Георгии Джикии.В источнике
Подробнее о событии
alt

Газизов отреагировал на слухи о том, что Джикию хочет подписать «Наполи»

Sport.ru 14:59
alt

Газизов отреагировал на слухи об интересе «Наполи» к Джикии

Футбол России 12:29
alt

Шамиль Газизов — об интересе «Наполи» к Джикии: «Если будут предложения, то мы их рассмотрим»

Матч ТВ 12:26
реклама
Главное
Новости