Газизов не исключил трансфер Кокорина в «Рому»
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в итальянскую "Рому". Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, что в приобретении 29-летнего российского нападающего "красно-белых" заинтересована "Рома".В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, согласно которой в услугах форварда красно-белых Александра Кокорина заинтересована итальянская «Рома».