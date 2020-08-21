Газизов не исключил трансфер Кокорина в «Рому»

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в итальянскую "Рому". Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, что в приобретении 29-летнего российского нападающего "красно-белых" заинтересована "Рома".