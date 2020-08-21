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Газизов не исключил трансфер Кокорина в «Рому»
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Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в итальянскую "Рому". Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, что в приобретении 29-летнего российского нападающего "красно-белых" заинтересована "Рома".В источнике
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С чего всё начиналось
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«У нас договорённости по трансферу в Европу». Газизов — об интересе «Ромы» к Кокорину

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, согласно которой в услугах форварда красно-белых Александра Кокорина заинтересована итальянская «Рома».
Чемпионат 03:32
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«У нас договорённости по трансферу в Европу». Газизов - об интересе «Ромы» к Кокорину

Sport.ru 04:59
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Газизов: «Готов ли «Спартак» отпустить Кокорина в Европу? Если он захочет, то почему нет?»

Sport24.ru 03:43 
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«У нас договорённости по трансферу в Европу». Газизов — об интересе «Ромы» к Кокорину

Чемпионат 03:32
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