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Soccernews.ruSoccernews.ru
Газизов рассказал о ходе переговоров с Игнатовым о новом контракте
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • ODDS.ru
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказался о требованиях хавбека Михаила Игнатова по новому контракту.В источнике
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