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Газизов прокомментировал приезд Рахимова в офис «Спартака»
Metaratings
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  • Нева Спорт
Последним местом работы тренера был «Ахмат». Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, зачем Рашид Рахимов приезжал в офис красно-белых.В источнике
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Газизов прокомментировал приезд Рахимова в офис «Спартака»

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Шамиль Газизов отреагировал на слухи о назначении Рашида Рахимова в «Спартак»

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Газизов — о Рахимове: теперь в «Спартаке» будет работать любой, кто зайдёт в офис?

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