НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Сочи» предлагал Кокорину 1,5 млн евро в год и бонусыСемак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководствомГазизов прокомментировал приезд Рахимова в офис «Спартака»«Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гайча в ЦСКАТест на коронавирус Серхио Переса дал неоднозначный результатСоветский спортГазизов прокомментировал приезд Рахимова в офис «Спартака»Metaratings4MetaratingsBookmaker-ratings.ruСпорт-ЭкспрессНева СпортПоследним местом работы тренера был «Ахмат». Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, зачем Рашид Рахимов приезжал в офис красно-белых.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Газизов прокомментировал приезд Рахимова в офис «Спартака»Советский спорт 15:19Шамиль Газизов отреагировал на слухи о назначении Рашида Рахимова в «Спартак»Bookmaker-ratings.ru 15:08Газизов — о Рахимове: теперь в «Спартаке» будет работать любой, кто зайдёт в офис?Чемпионат 14:36рекламаГлавное«Сочи» предлагал Кокорину 1,5 млн евро в год и бонусыСемак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководствомГазизов прокомментировал приезд Рахимова в офис «Спартака»«Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гайча в ЦСКАТест на коронавирус Серхио Переса дал неоднозначный результатНовости