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Газизов оценил готовность «Спартака» и Кокорина к матчу с «Ротором»
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Шамиль Газизов, являющийся генеральным директором футбольного клуба «Спартак» прокомментировал состояние Александр Кокорина в преддверии матча с «Ротором»В источнике
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