Газизов опроверг интерес «Спартака» к Кузяеву
Москва, 10 сентября 2020, 14:10 — REGNUM Московский «Спартак» не проявляет интерес к бывшему полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву. Об этом 10 сентября заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов. «Нет, слухи я не комментирую», — приводит слова Газизова РИА Новости.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву, находящемуся в статусе свободного агента. Красно-белые готовы обеспечить 27-летнему футболисту зарплату в 2,5 миллиона евро в год.