Газизов опроверг интерес «Спартака» к Кузяеву

Москва, 10 сентября 2020, 14:10 — REGNUM Московский «Спартак» не проявляет интерес к бывшему полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву. Об этом 10 сентября заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов. «Нет, слухи я не комментирую», — приводит слова Газизова РИА Новости.