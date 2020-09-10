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Газизов опроверг интерес «Спартака» к Кузяеву
Российская газета
  • Телеканал Санкт-Петербург1:01
Москва, 10 сентября 2020, 14:10 — REGNUM Московский «Спартак» не проявляет интерес к бывшему полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву. Об этом 10 сентября заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов. «Нет, слухи я не комментирую», — приводит слова Газизова РИА Новости.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Кузяеву

Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву, находящемуся в статусе свободного агента. Красно-белые готовы обеспечить 27-летнему футболисту зарплату в 2,5 миллиона евро в год.
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