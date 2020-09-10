НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Агент Кузяева отказался комментировать интерес со стороны «Спартака»
Российская газета
  • Телеканал Санкт-Петербург1:01
  • CT news1:07
В четверг издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что московский "Спартак" сделал предложение Кузяеву, который находится в статусе свободного агента. "Извините, но по Далеру нет никаких комментариев и новостей", - сказал Адьям Кузяев по телефону.В источнике
29
С чего всё начиналось
alt

«Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Кузяеву

Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву, находящемуся в статусе свободного агента. Красно-белые готовы обеспечить 27-летнему футболисту зарплату в 2,5 миллиона евро в год.
Спорт-Экспресс 02:56
Подробнее о событии
alt

Газизов опроверг интерес «Спартака» к Кузяеву

Metaratings 08:23
alt

Газизов опроверг интерес «Спартака» к Кузяеву

Матч ТВ 05:11
alt

Газизов отреагировал на информацию об интересе к Кузяеву

Футбол России 05:56
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости