Агент Кузяева отказался комментировать интерес со стороны «Спартака»

В четверг издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что московский "Спартак" сделал предложение Кузяеву, который находится в статусе свободного агента. "Извините, но по Далеру нет никаких комментариев и новостей", - сказал Адьям Кузяев по телефону.