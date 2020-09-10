Агент Кузяева отказался комментировать интерес со стороны «Спартака»
В четверг издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что московский "Спартак" сделал предложение Кузяеву, который находится в статусе свободного агента. "Извините, но по Далеру нет никаких комментариев и новостей", - сказал Адьям Кузяев по телефону.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» сделал предложение бывшему полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву, находящемуся в статусе свободного агента. Красно-белые готовы обеспечить 27-летнему футболисту зарплату в 2,5 миллиона евро в год.